Названы самые вредные спиртные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках и объяснил, почему от них лучше отказаться. Об этом пишет издание Daily Mail.

По мнению специалиста, самыми опасными для человеческого организма являются херес и портвейн. Оба напитка быстро всасываются в кровь и содержат высокий уровень этанола — примерно 20%.

К опасным Хал Сосабовски относит и другой крепкий алкоголь, например, виски и другие напитки крепостью от 40 градусов. Такой алкоголь всасывается медленнее, но вызывает более сильное опьянение, подавляя при этом работу желудка. Кроме того, эксперт советует не увлекаться игристыми винами, которые вызывают быстрое опьянение.

Также медик отметил, что чередование крепкого алкоголя с водой не поможет замедлить опьянение, а запивать крепкие напитки более легкими вообще не стоит.