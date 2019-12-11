Самые важные факты о глазах

Смотрите видео и узнайте факты о глазах, которые помогут сберечь зрение и сохранить его остроту до старости. Например, долгое вглядывание в монитор компьютера снижает число морганий. Из-за этого слизистая глаз увлажняется хуже, поэтому инфекциям проще проникнуть внутрь глаза. Кроме того, из-за сухости хуже удаляются отмершие клетки, так что проблемы с глазами становятся всё более реальными. Что ещё стоит и не стоит делать, чтобы глаза не страдали, рассказывает ролик.