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Самые важные факты о глазах 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте факты о глазах, которые помогут сберечь зрение и сохранить его остроту до старости. Например, долгое вглядывание в монитор компьютера снижает число морганий. Из-за этого слизистая глаз увлажняется хуже, поэтому инфекциям проще проникнуть внутрь глаза. Кроме того, из-за сухости хуже удаляются отмершие клетки, так что проблемы с глазами становятся всё более реальными. Что ещё стоит и не стоит делать, чтобы глаза не страдали, рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» раскрыл признаки того, что вы уже постарели. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
ЗОЖ , Видео
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