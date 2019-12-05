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Признаки того, что вы уже постарели 

Рамблер 2 часа назад
В какой-то момент каждый человек задумывается, наступила ли уже его старость. Этот неприятный вопрос интересует и медиков, и социологов, и журналистов. Так, по заказу общественной медицинской организации Future You было проведено масштабное исследование, которое затем опубликовали в The Independent.
Как выяснил "Рамблер", ученые проанализировали состояние и ответы около 2 тысяч людей старше 40 лет. Специалисты их опросили, а затем изучили медицинские показатели. Все это они объединили, сравнили и сделали выводы.
В частности, ученые выделили основные признаки, которые смело можно назвать явными "симптомами" старения.
Оказалось, что основные проблемы, на которые жалуются люди с возрастом, реально отражены и в их медицинских показателях.
Среди них жесткость мышц, скованность движений, неприятные ощущения в области колен.
"Удивительно видеть, что почти половина населения считает боль в суставах и жесткость мышц признаком возраста", — говорится в исследовании.
Интересно, что многие рассказали о заметном увеличении ушей и росте волос "не там, где надо".
Большое число опрошенных с возрастом стали замечать, что им тяжело сидеть со скрещенными ногами и что они чувствуют трудности с дыханием, просто выпивая чашку чая.
Самое большое количество респондентов пожаловались на проблемы с памятью, а именно с запоминанием имен и событий.
Кроме того, специалисты выделилили еще десятки "признаков старости", среди которых поредение волос на голове, неприятные ощущения в суставах, непроизвольный стон при наклоне, рассеянность (теряете ключи и очки), рост волос в ушах и носу, неспособность поднимать тяжести.
При этом, "сигналами" приближающейся старости могут стать незнание ни одной хитовой песни, постоянное повторение фразы "в мое время", раздражение от громких мест, выбор исключительно комфортной одежды и регулярное засыпание перед телевизором.
Важно, что только 41% опрошенных, реально чувствуют наступившую старость, а 57% считают, что это только "официально".
Комментарии 4 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
ЗОЖ , Видео , The Independent
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