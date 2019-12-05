Признаки того, что вы уже постарели

В какой-то момент каждый человек задумывается, наступила ли уже его старость. Этот неприятный вопрос интересует и медиков, и социологов, и журналистов. Так, по заказу общественной медицинской организации Future You было проведено масштабное исследование, которое затем опубликовали в The Independent.

Как выяснил "Рамблер", ученые проанализировали состояние и ответы около 2 тысяч людей старше 40 лет. Специалисты их опросили, а затем изучили медицинские показатели. Все это они объединили, сравнили и сделали выводы.

В частности, ученые выделили основные признаки, которые смело можно назвать явными "симптомами" старения.

Оказалось, что основные проблемы, на которые жалуются люди с возрастом, реально отражены и в их медицинских показателях.

Среди них жесткость мышц, скованность движений, неприятные ощущения в области колен.

"Удивительно видеть, что почти половина населения считает боль в суставах и жесткость мышц признаком возраста", — говорится в исследовании.

Интересно, что многие рассказали о заметном увеличении ушей и росте волос "не там, где надо".

Большое число опрошенных с возрастом стали замечать, что им тяжело сидеть со скрещенными ногами и что они чувствуют трудности с дыханием, просто выпивая чашку чая.

Самое большое количество респондентов пожаловались на проблемы с памятью, а именно с запоминанием имен и событий.

Кроме того, специалисты выделилили еще десятки "признаков старости", среди которых поредение волос на голове, неприятные ощущения в суставах, непроизвольный стон при наклоне, рассеянность (теряете ключи и очки), рост волос в ушах и носу, неспособность поднимать тяжести.

При этом, "сигналами" приближающейся старости могут стать незнание ни одной хитовой песни, постоянное повторение фразы "в мое время", раздражение от громких мест, выбор исключительно комфортной одежды и регулярное засыпание перед телевизором.

Важно, что только 41% опрошенных, реально чувствуют наступившую старость, а 57% считают, что это только "официально".