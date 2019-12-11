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Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС 

Рамблер 2 часа назад
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области разрабатывают сервис, который позволит россиянам обращаться в медучреждения без полиса ОМС.
Страховку пациентов в регистратуре будут проверять онлайн. Чтобы попасть на прием к врачу, россиянам потребуется только паспорт.
Пока сервис не будет работать в обязательном порядке во всех медицинских организациях страны. Но зато у пациентов появится возможность получить цифровой полис, то есть добавить образ полиса в смартфон.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в больницах выявлены очаги кори. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
ЗОЖ , Видео
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