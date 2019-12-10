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Врачи призвали мужчин сбрить бороды 

Рамблер 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте о необычном способе профилактики гриппа, которым поделились столичные врачи. Медики рекомендуют обладателям усов и бород зимой избавляться от растительности на лице. Дело в том, что усы и борода создают возле лица влажную и тёплую атмосферу, где отлично чувствуют себя бактерии и вирусы. Кстати, растительность опасна и для других. Например, поцелуи с бородатым мужчиной в сезон простуд чреваты появлением симптомов гриппа.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что врачи назвали причины бессонницы. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
ЗОЖ , Видео
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