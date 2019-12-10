Врачи призвали мужчин сбрить бороды

Смотрите видео и узнайте о необычном способе профилактики гриппа, которым поделились столичные врачи. Медики рекомендуют обладателям усов и бород зимой избавляться от растительности на лице. Дело в том, что усы и борода создают возле лица влажную и тёплую атмосферу, где отлично чувствуют себя бактерии и вирусы. Кстати, растительность опасна и для других. Например, поцелуи с бородатым мужчиной в сезон простуд чреваты появлением симптомов гриппа.