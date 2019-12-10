Врачи назвали причины бессонницы

Бессонница — серьезное испытание, с которым приходится сталкиваться современным людям. Причем чаще всего страдают городские жители. Немецкие медики узнали, что не дает человеку заснуть. Об этом сообщает журнал Focus.

Специалисты считают, что в первую очередь в спальне нужно обеспечить правильную температуру от 16 до 19 градусов по Цельсию. Низкие температуры благотворно воздействуют на мозг, в отличие от чрезмерно высоких. От алкоголя в качестве успокоительного следует отказаться — он ускоряет процесс засыпания, но качество сна серьезно снижается. Еще одной причиной бессонницы медики назвали электронные устройства, как минимум за час до сна лучше отказаться от использования любых гаджетов, лучше почитать книжку. Также врачи советуют не заниматься спортом перед сном и поменьше думать о работе.