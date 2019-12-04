Ученые выяснили, как оливковое масло влияет на мозг

Американские ученые выяснили, как потребление оливкового масла влияет на мозг человека. По мнению исследователей, достаточно небольшого количества в день, чтобы снизить риск развития болезни Альцгеймера и лобно-височной деменции.

Эксперты заинтересовались тем, как вещества, содержащиеся в оливковом, могут влиять на человеческий мозг. Выяснилось, что положительный эффект проявляется, если употреблять небольшое количество нерафинированного оливкового масла холодного отжима каждый день. Достаточно просто сбрызнуть готовое блюдо. Антиоксиданты и другие вещества, входящие в состав масла, способствуют поддержанию здоровья мозга.