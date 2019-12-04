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Ученые выяснили, как оливковое масло влияет на мозг 

Рамблер 1 час назад
Американские ученые выяснили, как потребление оливкового масла влияет на мозг человека. По мнению исследователей, достаточно небольшого количества в день, чтобы снизить риск развития болезни Альцгеймера и лобно-височной деменции.
Эксперты заинтересовались тем, как вещества, содержащиеся в оливковом, могут влиять на человеческий мозг. Выяснилось, что положительный эффект проявляется, если употреблять небольшое количество нерафинированного оливкового масла холодного отжима каждый день. Достаточно просто сбрызнуть готовое блюдо. Антиоксиданты и другие вещества, входящие в состав масла, способствуют поддержанию здоровья мозга.
Ранее "Рамблер" писал о незаметных признаках того, что вам грозит старческое слабоумие.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ , Видео
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