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Незаметные признаки того, что вам грозит старческое слабоумие 

Рамблер 2 часа назад
Незаметные признаки того, что вам грозит деменция
Фото: depositphotos.com
Каждый из нас наверняка слышал о деменции. Эта болезнь, к сожалению, слишком часто встречается у пожилых людей — они теряют знания, навыки и память. При этом постепенно приобретаемое слабоумие пугает многих уже в среднем возрасте. Как выяснил "Рамблер", специалисты выделяют незаметные признаки того, что вас ждет тяжелая старость.

Неожиданная неопрятность

Если человек вдруг стал ронять из рук столовые приборы, путаться и нервничать при выполнении простых бытовых дел, это может стать одним из сигналов будущих проблем со здоровьем.

Не помню, как говорить

Один из неочевидных симптомов — трудности при построении предложений, путаница в словах и проблемы с формулировкой своих мыслей.

Кругом голова

Специалисты отмечают, что внезапно проявившиеся головокружения могут стать симптомом развития деменции в будущем. Однако, у них могут быть и другие причины, такие как гипертония или сильный стресс.

Трудности с моторикой

Эксперты объясняют, что при деменции человек испытывает самые большие проблемы с мелкими движениями. Ему становится трудно держать в руке ручку, застегивать пуговицы или печатать в телефоне.

Память уже не та

Если вы вдруг стали забывать порядок привычных действий или недавно произошедшие события, это может стать тревожным сигналом будущих интеллектуальных нарушений. Причем эти же признаки могут говорить о многоочаговом сосудистом поражении мозга.

Обратитесь к специалисту

Если вы заметили в своем состоянии некторые из этих признаков, стоит обратиться к специалисту и пройти компьютерную и магнитно-резонансную томографию. Врачи подскажут, какие анализы необходимо сдать, чтобы принять своевременные меры.
Кроме того, обычно медики рекомендуют сдать кровь на уровень гликированного гемоглобина, холесетерина и агрегации тромбоцитов и холестерина.
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Теги:
Болезни и лекарства
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