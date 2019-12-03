Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ученые сообщили, когда будет доступна вакцина от ВИЧ
Ученые сообщили, когда будет доступна вакцина от ВИЧ
Болезни и лекарства
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
Болезни и лекарства
Открыт неожиданный способ убить раковые клетки
Открыт неожиданный способ убить раковые клетки
Новости
Опасно ли хрустеть костяшками пальцев
Опасно ли хрустеть костяшками пальцев
ЗОЖ

Чистка зубов поможет защитить сердце 

Рамблер 1 час назад
Корейские ученые в ходе исследования выяснили, как регулярная чистка зубов связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты доказали, что люди, которые уделяют достаточно времени гигиене полости рта, значительно меньше подвержены риску развития проблем с сердцем и сосудами.
Отсутствие гигиены приводит к тому, что в кровоток регулярно попадают бактерии, вызывающие воспаление. Это серьезно увеличивает риски развития негативных кардиоваскулярных изменений.
В исследовании, которое проводилось в течение 10,5 лет, участвовали более 160 тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 79 лет.
У трех процентов из них появилась мерцательная аритмия, а у 4.9 процента — сердечная недостаточность. При этом у тех, кто регулярно чистил зубы показатели были лучше. С мерцательной аритмией столкнулось на 10% меньше людей, а с сердечной недостаточностью — на 12%.
Ранее "Рамблер" писал, как защитить сосуды от старения.
Комментарии1 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
Врачи назвали необычный симптом диабета на коже
Открыт неожиданный способ убить раковые клетки
Открыт неожиданный способ убить раковые клетки
Опасно ли хрустеть костяшками пальцев
Опасно ли хрустеть костяшками пальцев
Болезнь Альцгеймера связали с бактериями во рту
Болезнь Альцгеймера связали с бактериями во рту
Мясников дал советы по борьбе с унынием
Мясников дал советы по борьбе с унынием
Видео
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
00:32
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Новости
Как удалить папилломы в домашних условиях
02:44
Как удалить папилломы в домашних условиях
Народная медицина
Названы продукты, помогающие при гипертонии
26:06
Названы продукты, помогающие при гипертонии
Болезни и лекарства
Вредят ли печени лекарства
17:52
Вредят ли печени лекарства
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что делать, когда нет сил на интим
02:11
Что делать, когда нет сил на интим
ЗОЖ
Почему появляются мешки под глазами
26:08
Почему появляются мешки под глазами
ЗОЖ
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
02:58
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
Болезни и лекарства
Ученые рассказали, как продлить жизнь
06:22
Ученые рассказали, как продлить жизнь
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение