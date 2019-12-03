Чистка зубов поможет защитить сердце

Корейские ученые в ходе исследования выяснили, как регулярная чистка зубов связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты доказали, что люди, которые уделяют достаточно времени гигиене полости рта, значительно меньше подвержены риску развития проблем с сердцем и сосудами.

Отсутствие гигиены приводит к тому, что в кровоток регулярно попадают бактерии, вызывающие воспаление. Это серьезно увеличивает риски развития негативных кардиоваскулярных изменений.

В исследовании, которое проводилось в течение 10,5 лет, участвовали более 160 тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 79 лет.

У трех процентов из них появилась мерцательная аритмия, а у 4.9 процента — сердечная недостаточность. При этом у тех, кто регулярно чистил зубы показатели были лучше. С мерцательной аритмией столкнулось на 10% меньше людей, а с сердечной недостаточностью — на 12%.