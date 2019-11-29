Как защитить сосуды от старения

Видео рассказывает, как продлить молодость сосудов. Наш организм пронизан артериями, вена и лимфатическими сосудами. По этим каналам курсирует кровь, доставляя клеткам кислород и другие вещества, необходимые для правильного функционирования. Однако с годами сосуды теряют эластичность, что вызывает заболевания мозга, сердца, нервной системы. Как же замедлить старение сосудов и отдалить появление заболеваний? Узнайте об этом из ролика.