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Как защитить сосуды от старения 

Рамблер 2 часа назад
Видео рассказывает, как продлить молодость сосудов. Наш организм пронизан артериями, вена и лимфатическими сосудами. По этим каналам курсирует кровь, доставляя клеткам кислород и другие вещества, необходимые для правильного функционирования. Однако с годами сосуды теряют эластичность, что вызывает заболевания мозга, сердца, нервной системы. Как же замедлить старение сосудов и отдалить появление заболеваний? Узнайте об этом из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как спасти зрение, если вы постоянно за компьютером. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
ЗОЖ , Болезни и лекарства , Видео , Наука
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