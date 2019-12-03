Минздрав пояснил, кому нельзя делать прививки

О правилах вакцинации рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико . Его слова приводит "Российская газета".

По мнению специалиста, современные вакцины безопасны, тем не менее существуют некоторые ограничения по их применению. Так, вакцинацию рекомендуется отложить на 2-4 неделю человеку, перенесшему любое острое заболевание. После выздоровления нужно выждать время, а затем можно прививаться.

При хронических заболеваниях прививки делаются во время устойчивой ремиссии на фоне лечения. Решение принимает врач. Если у человека ранее проявлялась сильная реакция на вакцину, например, лихорадка с высокой температуры и отек в месте инъекции более восьми сантиметров, от прививки лучше отказаться. Также вакцинация не проводится, если у человека диагностированы гуморальные, клеточные, комбинированные первичные иммунодефициты и индуцированные иммунодефицитные состояния.