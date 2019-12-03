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Минздрав пояснил, кому нельзя делать прививки 

Рамблер 4 часа назад
О правилах вакцинации рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. Его слова приводит "Российская газета".
По мнению специалиста, современные вакцины безопасны, тем не менее существуют некоторые ограничения по их применению. Так, вакцинацию рекомендуется отложить на 2-4 неделю человеку, перенесшему любое острое заболевание. После выздоровления нужно выждать время, а затем можно прививаться.
При хронических заболеваниях прививки делаются во время устойчивой ремиссии на фоне лечения. Решение принимает врач. Если у человека ранее проявлялась сильная реакция на вакцину, например, лихорадка с высокой температуры и отек в месте инъекции более восьми сантиметров, от прививки лучше отказаться. Также вакцинация не проводится, если у человека диагностированы гуморальные, клеточные, комбинированные первичные иммунодефициты и индуцированные иммунодефицитные состояния.
Ранее "Рамблер" писал, когда нужно делать прививку от гриппа.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ , Видео , Прививки , Николай Брико , Минздрав РФ , "Российская газета"
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