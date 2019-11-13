Россиянам рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, — прививку от гриппа необходимо делать не позднее, чем за две-три недели до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Таким образом, уберечь себя от вируса россияне могут до конца ноября.

11 ноября Владимир Путин сообщил, что уже сделал прививку и призвал всех членов правительства не затягивать с вакцинацией.

Несмотря на то, что лучшим временем для прививки является сентябрь, так как организму необходимо несколько недель на выработку иммунитета к инфекции, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в ноябре сделать прививку все еще не поздно.

По мнению ведомства, в главной группе риска находятся маленькие дети, пенсионеры и люди с иммунодефицитом.