Ученые рассказали, как продлить жизнь

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Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни 

Рамблер 6 часов назад
Американские ученые рассказали об эффективном способе продлить жизнь.
По мнению экспертов, регулярное голодание способно предотвратить развитие сердечной недостаточности и таким образом увеличить продолжительность жизни.
Ученые пришли к такому выводу, проанализировав данные двух тысяч человек. Все они прошли катетеризацию сердца и наблюдались более четырех лет. В ходе исследования эксперты обнаружили, что смертность среди тех, кто время от времени голодал, была ниже на 45%.
Позже ученые провели второе исследование, чтобы выяснить, как голодание сказывается на сердечной активности. Оказалось, что голодающие на 71% реже страдают от сердечных приступов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что такое "дофаминовое голодание". 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
ЗОЖ , Видео , Продлить жизнь
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