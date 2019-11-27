Ученые рассказали, как продлить жизнь

Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни

Американские ученые рассказали об эффективном способе продлить жизнь.

По мнению экспертов, регулярное голодание способно предотвратить развитие сердечной недостаточности и таким образом увеличить продолжительность жизни.

Ученые пришли к такому выводу, проанализировав данные двух тысяч человек. Все они прошли катетеризацию сердца и наблюдались более четырех лет. В ходе исследования эксперты обнаружили, что смертность среди тех, кто время от времени голодал, была ниже на 45%.

Позже ученые провели второе исследование, чтобы выяснить, как голодание сказывается на сердечной активности. Оказалось, что голодающие на 71% реже страдают от сердечных приступов.