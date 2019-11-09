Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое «дофаминовое голодание» 

Рамблер 4 часа назад
Что такое «дофаминовое голодание»
Фото: depositphotos.com
Не так давно психолог из Калифорнии Кэмерон Сепах призвал общественность отказаться от любимых гаджетов и начать практиковать "дофаминовое голодание". "Рамблер" выяснил, что означает этот термин и насколько изобретение Сепаха эффективно.
По мнению ученого, в 21 веке все, на чем держится экономика, — это формирование зависимостей. Люди давно привязаны не только к табаку, алкоголю или к еде. Теперь они привязаны к информации и буквально не представляют своей жизни без новой дозы. Сепах подчеркнул, что бесконтрольное потребление информации провоцирует выработку дофамина. Когда мозг привыкает к нему, он хочет еще и еще. Именно так формируется зависимость.

В чем вред

Кому-то может показаться, что Сепах раздувает проблему из ничего. Очевидно, что информация не опасней сигарет. Хотя, кто знает? Ведь высокий уровень дофамина не только приносит удовольствие, но и не дает контролировать свои эмоции, мешает выполнять рутинные, но необходимые задачи, радоваться мелочам, а также отнимает мотивацию.

Решение

Чтобы избавиться от этих проблем, ученый предложил методику "дофаминового голодания". Чтобы ей следовать, необходимо отказаться от Интернета (лишь частично, 4 часа в день занимаясь полезными делами, не отвлекаясь на соцсети и другие соблазны), онлайн-шоппинга, видеоигр и фильмов для взрослых. Вдобавок к этому Сепах предлагает сократить потребление вредной еды, алкоголя, никотина и кофеина.
Суть данной "диеты" не в том, чтобы снизить уровень дофамина, а в том, чтобы устранить зависимость от развлечений и дать мозгу отдохнуть от постоянной стимуляции.
Видео дня. Почему появляются пигментные пятна
Комментарии 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько чувств у человека на самом деле
Сколько чувств у человека на самом деле
Стало известно, почему мужчины избегают секса
Стало известно, почему мужчины избегают секса
Как распознать болезни щитовидной железы
Как распознать болезни щитовидной железы
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Как связаны чистка зубов и развитие слабоумия
Как связаны чистка зубов и развитие слабоумия 1
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства
Частная клиника обманула десятки москвичей
03:41
Частная клиника обманула десятки москвичей
Болезни и лекарства Новости
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
06:28
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
Болезни и лекарства
Врачи предупредили о новой страшной инфекции
05:08
Врачи предупредили о новой страшной инфекции
Новости
Почему у пожилых появляются темные пятна на коже
06:06
Почему у пожилых появляются темные пятна на коже
ЗОЖ
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
01:59
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
ЗОЖ
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Первые симптомы сердечной недостаточности
15:19
Первые симптомы сердечной недостаточности
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение