Что такое «дофаминовое голодание»

Не так давно психолог из Калифорнии Кэмерон Сепах призвал общественность отказаться от любимых гаджетов и начать практиковать "дофаминовое голодание". "Рамблер" выяснил, что означает этот термин и насколько изобретение Сепаха эффективно.

По мнению ученого, в 21 веке все, на чем держится экономика, — это формирование зависимостей. Люди давно привязаны не только к табаку, алкоголю или к еде. Теперь они привязаны к информации и буквально не представляют своей жизни без новой дозы. Сепах подчеркнул, что бесконтрольное потребление информации провоцирует выработку дофамина. Когда мозг привыкает к нему, он хочет еще и еще. Именно так формируется зависимость.

В чем вред

Кому-то может показаться, что Сепах раздувает проблему из ничего. Очевидно, что информация не опасней сигарет. Хотя, кто знает? Ведь высокий уровень дофамина не только приносит удовольствие, но и не дает контролировать свои эмоции, мешает выполнять рутинные, но необходимые задачи, радоваться мелочам, а также отнимает мотивацию.

Решение

Чтобы избавиться от этих проблем, ученый предложил методику "дофаминового голодания". Чтобы ей следовать, необходимо отказаться от Интернета (лишь частично, 4 часа в день занимаясь полезными делами, не отвлекаясь на соцсети и другие соблазны), онлайн-шоппинга, видеоигр и фильмов для взрослых. Вдобавок к этому Сепах предлагает сократить потребление вредной еды, алкоголя, никотина и кофеина.

Суть данной "диеты" не в том, чтобы снизить уровень дофамина, а в том, чтобы устранить зависимость от развлечений и дать мозгу отдохнуть от постоянной стимуляции.