30-летним угрожает деменция

Смотрите видео и узнайте, какую опасность таит гипертония. Раньше считалось, что повышенное артериальное давление — удел людей пожилых, но за последние годы гипертония стремительно помолодела. Сейчас такой диагноз ставят даже тридцатилетним, но некоторые пациенты пренебрегают терапией и запускают недуг. Между тем, гипертония вполне способная стимулировать появление деменции. Что делать, чтобы этого не произошло?