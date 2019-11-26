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30-летним угрожает деменция 

Рамблер 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте, какую опасность таит гипертония. Раньше считалось, что повышенное артериальное давление — удел людей пожилых, но за последние годы гипертония стремительно помолодела. Сейчас такой диагноз ставят даже тридцатилетним, но некоторые пациенты пренебрегают терапией и запускают недуг. Между тем, гипертония вполне способная стимулировать появление деменции. Что делать, чтобы этого не произошло?
Ранее «Рамблер» рассказал, что учёные научились определять рак на ранних стадиях по капле крови. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
ЗОЖ , Болезни и лекарства , Видео
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