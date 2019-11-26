30-летним угрожает деменция 

Смотрите видео и узнайте, какую опасность таит гипертония. Раньше считалось, что повышенное артериальное давление — удел людей пожилых, но за последние годы гипертония стремительно помолодела. Сейчас такой диагноз ставят даже тридцатилетним, но некоторые пациенты пренебрегают терапией и запускают недуг. Между тем, гипертония вполне способная стимулировать появление деменции. Что делать, чтобы этого не произошло?
Ранее «Рамблер» рассказал, что учёные научились определять рак на ранних стадиях по капле крови.