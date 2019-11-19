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Новости

Врач запретил закусывать водку маринованными огурцами 

Рамблер 8 часов назад
Врач запретил закусывать маринованными огурцами
Фото: depositphotos.com
Врач-гастроэнтеролог объяснил, чем опасны маринованные огурчики в сочетании с крепким алкоголем. Слова Сергея Вялова из интервью "АиФ" приводят РИА Новости.
Медик отметил, что в маринаде всегда используется уксус, который оказывает раздражающее действие на стенки желудка и кишечника. Если такие огурцы употреблять как закуску к водке и другим крепким спиртным напиткам, можно спровоцировать воспаление.
Также Сергей Вялов отметил, что маринованные продукты не стоит слишком часто включать в рацион из-за риска гастрита, эрозии и язвы, а в качестве закуски посоветовал квашеную капусту, которая предупреждает развитие язвы и заживляет слизистые желудка.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые выяснили, как спасти печень алкоголиков.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ , РИА Новости , Аргументы и Факты
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