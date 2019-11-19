Врач запретил закусывать маринованными огурцами

Врач запретил закусывать водку маринованными огурцами

Врач-гастроэнтеролог объяснил, чем опасны маринованные огурчики в сочетании с крепким алкоголем. Слова Сергея Вялова из интервью "АиФ" приводят РИА Новости.

Медик отметил, что в маринаде всегда используется уксус, который оказывает раздражающее действие на стенки желудка и кишечника. Если такие огурцы употреблять как закуску к водке и другим крепким спиртным напиткам, можно спровоцировать воспаление.

Также Сергей Вялов отметил, что маринованные продукты не стоит слишком часто включать в рацион из-за риска гастрита, эрозии и язвы, а в качестве закуски посоветовал квашеную капусту, которая предупреждает развитие язвы и заживляет слизистые желудка.