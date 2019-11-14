Названа основная опасность позднего ужина

Американские ученые из Колумбийского университета назвали основную опасность позднего ужина для здоровья. Подробные выводы исследования приведены в научной статье, опубликованной в издании " MedicalXpress".

Выяснилось, что ужин после 18:00 может привести к сердечным проблемам, а также серьезным сбоям в работе желудочно-кишечного тракта.

Ученые пояснили, что это происходит, потому что организм не всегда в состоянии справляться с объемом получаемых по вечерам калорий. Чтобы нагрузка была организму по силам, врачи рекомендуют больше двигаться и избегать перекусов по вечерам.