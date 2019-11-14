Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Хирурги достали ложку из живота мужчины
Хирурги достали ложку из живота мужчины
Новости
Названы факторы, увеличивающих риск диабета
Названы факторы, увеличивающих риск диабета
Новости
Семена чиа снижают риск развития рака
Семена чиа снижают риск развития рака
Народная медицина
Девушка заснула с головной болью и не проснулась
Девушка заснула с головной болью и не проснулась
Новости

Названа основная опасность позднего ужина 

Рамблер 1 час назад
Американские ученые из Колумбийского университета назвали основную опасность позднего ужина для здоровья. Подробные выводы исследования приведены в научной статье, опубликованной в издании " MedicalXpress".
Выяснилось, что ужин после 18:00 может привести к сердечным проблемам, а также серьезным сбоям в работе желудочно-кишечного тракта.
Ученые пояснили, что это происходит, потому что организм не всегда в состоянии справляться с объемом получаемых по вечерам калорий. Чтобы нагрузка была организму по силам, врачи рекомендуют больше двигаться и избегать перекусов по вечерам.
Ранее "Рамблер" писал, что врачи рассказали, какие продукты помогут снизить холестерин.
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирурги достали ложку из живота мужчины
Хирурги достали ложку из живота мужчины
Названы факторы, увеличивающих риск диабета
Названы факторы, увеличивающих риск диабета
Семена чиа снижают риск развития рака
Семена чиа снижают риск развития рака
Девушка заснула с головной болью и не проснулась
Девушка заснула с головной болью и не проснулась
Врачи назвали новую опасность сахара
Врачи назвали новую опасность сахара 4
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Как избавиться от изжоги
08:00
Как избавиться от изжоги
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
00:57
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
14:40
Как понять, что у вас случился «тихий» инфаркт
Болезни и лекарства ЗОЖ
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Как справиться с головокружением при беге
01:32
Как справиться с головокружением при беге
Наука ЗОЖ
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
00:58
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
Новости
Как снизить давление без таблеток
02:40
Как снизить давление без таблеток
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение