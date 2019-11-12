Врачи рассказали, какие продукты снизят холестерин

Эксперты уверены, что на уровень холестерина можно повлиять с помощью питания. Достаточно добавить в рацион фрукты и овощи, богатые клетчаткой, витаминами и минералами.

К полезным продуктами медики отнесли авокадо, в котором содержатся витамины группы В, а также С, Е, К. Также стоит регулярно употреблять яблоки, способные укрепить сердечную мышцу. Отдельно отмечена польза цитрусовых, благодаря гемпериду, входящему в их состав, замедляется процес затвердения артерий. Также в список полезных продуктов вошли абрикосы и киви, которые выводят холестерин из организма, сжигают жиры и понижают уровень вредных жирных кислот в крови.