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Врачи рассказали, какие продукты снизят холестерин 

Рамблер 2 часа назад
Эксперты уверены, что на уровень холестерина можно повлиять с помощью питания. Достаточно добавить в рацион фрукты и овощи, богатые клетчаткой, витаминами и минералами.
К полезным продуктами медики отнесли авокадо, в котором содержатся витамины группы В, а также С, Е, К. Также стоит регулярно употреблять яблоки, способные укрепить сердечную мышцу. Отдельно отмечена польза цитрусовых, благодаря гемпериду, входящему в их состав, замедляется процес затвердения артерий. Также в список полезных продуктов вошли абрикосы и киви, которые выводят холестерин из организма, сжигают жиры и понижают уровень вредных жирных кислот в крови.
Ранее "Рамблер" писал, как контролировать уровень холестерина.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ , Видео
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