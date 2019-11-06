Метеозависимость: реальность или самовнушение

Видео рассказывает о метеозависимости, которой страдают некоторые люди. Капризы погоды вызывают недомогания у таких людей, начиная от головной боли и заканчивая заметными скачками давления. Врачи рекомендуют им быть в такие периоды более внимательными к себе и ограничивать физическую нагрузку. Между тем, есть медики, убеждённые, что метеозависимость — это лишь последствия самовнушения. Так существует ли зависимость между погодой и самочувствием? Об это узнайте из ролика.