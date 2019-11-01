Российские мужчины стали дольше жить

Мужчины в России стали жить в среднем на 12 лет дольше. Об этом заявил Алексей Киселев-Романов, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава

Эксперт отметил, что за последние 15 лет продолжительность жизни мужской половины населения увеличилась благодаря борьбе государства с алкоголем и курением, а также популяризации здорового образа жизни.

Киселев-Романов также подчеркнул: