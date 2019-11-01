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Российские мужчины стали дольше жить 

Рамблер 3 часа назад
Мужчины в России стали жить в среднем на 12 лет дольше. Об этом заявил Алексей Киселев-Романов, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава.
Эксперт отметил, что за последние 15 лет продолжительность жизни мужской половины населения увеличилась благодаря борьбе государства с алкоголем и курением, а также популяризации здорового образа жизни.
Киселев-Романов также подчеркнул:
«Если посмотреть на статистику, после провала в 90-е годы <…> средняя продолжительность жизни у мужчин достигала 57 лет. <…> Мы идем темпами, опережающими европейские».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, как прожить на несколько десятилетий дольше. 
Теги:
ЗОЖ , Видео , Минздрав РФ
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