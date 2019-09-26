Как прожить на несколько десятилетий дольше

Смотрите видео и узнайте, как начинать день, чтобы прожить дольше. Советы популярного доктора Мясникова позволят избежать многих заболеваний и сохранить бодрость до зрелых лет. Прежде всего, уверяет доктор, нужно просыпаться в хорошем расположении духа и не залёживаться в кровати. Резко подниматься не стоит, иначе можно заполучить головокружение, лучше после подъёма пару минут посидеть и лишь потом вставать. Что ещё нужно делать, чтобы не растерять здоровье, узнайте из ролика.