Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как прожить на несколько десятилетий дольше 

Рамблер 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как начинать день, чтобы прожить дольше. Советы популярного доктора Мясникова позволят избежать многих заболеваний и сохранить бодрость до зрелых лет. Прежде всего, уверяет доктор, нужно просыпаться в хорошем расположении духа и не залёживаться в кровати. Резко подниматься не стоит, иначе можно заполучить головокружение, лучше после подъёма пару минут посидеть и лишь потом вставать. Что ещё нужно делать, чтобы не растерять здоровье, узнайте из ролика.
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как стать донором крови
Как стать донором крови
Что происходит с организмом после отказа от сигарет
Что происходит с организмом после отказа от сигарет
Родинки девочки оказались симптомом опухоли мозга
Родинки девочки оказались симптомом опухоли мозга
Мужское бесплодие связали с повышенным риском рака
Мужское бесплодие связали с повышенным риском рака
Диетолог посоветовал продукты для гипертоников
Диетолог посоветовал продукты для гипертоников3
Видео
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Как прожить на несколько десятилетий дольше
06:09
Как прожить на несколько десятилетий дольше
ЗОЖ
«Девочка-Бэтмен» едет в Россию
03:27
«Девочка-Бэтмен» едет в Россию
Новости Болезни и лекарства
Чем обернется экономия на лекарствах
10:00
Чем обернется экономия на лекарствах
ЗОЖ
Прояснены причины гиперсексуальности
02:30
Прояснены причины гиперсексуальности
Новости
Что будет с онкологической помощью в России
00:50
Что будет с онкологической помощью в России
Новости
Россияне стали жить дольше на 8 лет
00:59
Россияне стали жить дольше на 8 лет
Новости
Курение вейпа может привести к летальному исходу
00:55
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение