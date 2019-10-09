Роспотребнадзор назвал лучшую для здоровья температуру в квартирах

Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам, какой температурный режим следует соблюдать в жилых домах, чтобы оставаться здоровым:

"Существуют нормативы, при которых человеку находиться в жилом доме комфортно и безопасно для здоровья. Так, в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года 18-24 градуса, а в теплый период года — 20-28 градусов".

По словам специалистов ведомства, повышенная температура воздуха в помещении негативно сказывается на работоспособности и провоцирует переутомление. Кроме того, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а также возрастает риск "подцепить" простуду.

Холод, в свою очередь, повышает риск заболеваний острыми респираторными инфекциями, усугубляет течение хронических болезней костно-мышечной, эндокринной, выделительной и сердечно-сосудистой систем. В частности, это относится к ишемической болезни сердца, гипертензивным состояниям, диабету.