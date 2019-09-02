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Роспотребнадзор назвал лучшую защиту от гриппа 

Рамблер 6 часов назад
В пресс-службе Роспотребнадзора назвали самый эффективный способ защиты от гриппа. Это заболевание особенно опасно для детей, людей старше 60 лет, а также тех, кто страдает каким-либо хроническим заболеванием. Самой надежной защиты от болезни оказалась профилактическая вакцинация. Оптимальное время для прививки — октябрь-ноябрь. Грипп протекает намного тяжелее обычных ОРВИ и обладает высокой контагиозностью. Заразиться можно, просто проехав в метро — ведь грипп передается воздушно-капельным путем. Среди осложнений — пневмония, энцефалит, менингит, обострение хронических заболеваний и патология беременности. Летальные исходы при осложениях в 40% случаях связаны с воспалением легких. Вирусы гриппа обладают способностью быстро мутировать, поэтому состав прививок меняется каждный год, и обновлять их надо каждый осенний сезон. Людям, которые по долгу службы много общаются с другими людьми, прививки рекомендуется делать в первую очередь.
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Болезни и лекарства , Видео , Роспотребнадзор
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