Врач рассказала о неожиданной пользе хвои

«Хвоя является природным антибиотиком и природным антисептиком, – говорит врач. – Это было известно еще в Средние века, когда ходили моровые поветрия, в том числе чума. Люди деревнями снимались с мест и уходили именно в хвойные леса, сосновые, кедровые, в меньшей степени еловые, и там чуму пересиживали. Хвойный отвар может идти в качестве иммуностимулирующего и антисептического средства в инфекционно-вирусный период. Те же самые отвары и настои обладают вяжущим эффектом, они будут работать, например, при диарее – будет и вяжущий эффект, и антисептический против инфекционных агентов, вызвавших диарею. Отвар из хвои можно использовать для полоскания горла, закапывания в нос, ингаляций при хронических тонзиллитах, частых ринитах, ангинах, ОРВИ, но аккуратно, потому что у некоторых бывает аллергия на хвою. Кроме того, ванны с хвойным отваром применяют при различных кожных заболеваниях: экземе, псориазе, обычной угревой сыпи».