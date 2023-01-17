Врач рассказала о неожиданной пользе хвои

Зима – время дефицита витаминов, когда на прилавках меньше хороших фруктов, а пребывание на улице минимально. На Руси издревле спасались разнообразными соленьями и вареньями, сушеными травами и грибами. Есть одно средство из области фитотерапии, о котором сейчас почти забыли, хотя оно обладает массой полезных свойств, – это хвоя. Еловая, сосновая, пихтовая, кедровая хвоя может помогать при проблемах с оттоком желчи, ОРВИ, а главное – содержит витамин С, именно поэтому отвар из хвои спасал моряков от цинги. MIR24.TV знал у врача-диетолога Анны Белоусовой, при каких заболеваниях полезна хвоя и как ее употреблять.
«Хвоя является природным антибиотиком и природным антисептиком, – говорит врач. – Это было известно еще в Средние века, когда ходили моровые поветрия, в том числе чума. Люди деревнями снимались с мест и уходили именно в хвойные леса, сосновые, кедровые, в меньшей степени еловые, и там чуму пересиживали. Хвойный отвар может идти в качестве иммуностимулирующего и антисептического средства в инфекционно-вирусный период. Те же самые отвары и настои обладают вяжущим эффектом, они будут работать, например, при диарее – будет и вяжущий эффект, и антисептический против инфекционных агентов, вызвавших диарею. Отвар из хвои можно использовать для полоскания горла, закапывания в нос, ингаляций при хронических тонзиллитах, частых ринитах, ангинах, ОРВИ, но аккуратно, потому что у некоторых бывает аллергия на хвою. Кроме того, ванны с хвойным отваром применяют при различных кожных заболеваниях: экземе, псориазе, обычной угревой сыпи».
Идеальное время для сбора хвои – весна, когда на хвойных деревьях образуются светло-зеленые побеги. Однако и зимой она не теряет полезных свойств, нужно отстричь кончики веток, а затем, прежде чем готовить отвар, обязательно дать им оттаять при комнатной температуре. Рецепт отвара: 30 г промытой хвои заливается стаканом кипятка и кипятится на минимальном огне 30 минут. Если же возможности отправиться в лес за хвоей нет, поможет аптека. В продаже бывают сушеные шишки и почки. Один из рецептов настоя: 4 ч.л. почек ели или смеси почек ели и сосны заливаются кипятком и настаиваются два часа.
«Когда это все пошло внутрь – это уже положительное влияние на систему пищеварения, некрепкий отвар дает мягкое желчегонное действие в отличие от многих растений, которые гонят желчь слишком грубо и обильно, что может вызывать дискомфорт. Кроме того, в хвое содержание аскорбиновой кислоты до 0,2%. Это клинически значимое содержание, как в сосне, так и в ели, пихте, лиственнице. Люди, которые в ссылку попадали в хвойные леса, меньше болели цингой. Петр I стал строить корабли из сосен и сибирских кедров, на этих кораблях команда реже болела цингой, потому что сам воздух там обладал противоцинготным действием. Это не «мертвому припарка» ни в коем случае», – рассказывает Анна Белоусова.
Отвары и настои из хвои, почек и шишек являются натуральным способом восполнить недостаток витамина С. Помимо всего вышеперечисленного, эти средства тонизируют миокард, их можно применять как кардиотоник при хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, чтобы поддержать сердце, а не подстегнуть, подчеркивает врач. Они окажут общеукрепляющее и успокаивающее действие.