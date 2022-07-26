Можно ли без анализов выявить дефицит йода в организме

Дело в том, что полоска, которую рисуют на коже, не даст вам никаких референтных значений, и ориентироваться по ней нельзя. А то, что йод проходит через кожу – это водный раствор, это абсолютно нормально и ничего феноменального здесь нет. Это не показатель ничего. Уменьшение йода может быть обусловлено разными факторами. Например, уменьшение йода в рационе питания, изменение метаболизма йода, влияние проблем, связанных с щитовидной железой. Также есть и повышение концентрации йода. Оно может быть связано с избытков йода в питании, изменением метаболизма, проблемами с щитовидной железой и таким фактором, как радиоактивное заражение.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"