Можно ли без анализов выявить дефицит йода в организме

Йододефицит – опасное для организма человека состояние. Часто оно сопровождается упадком сил, бессонницей. Несбалансированное питание – всего лишь одна из причин возникновения нехватки йода. Можно ли проверить самостоятельно, достаточно ли этого микроэлемента в организме? Расскажет “Рамблер”.
Йод – это жизненно необходимый элемент. Он участвует в процессе метаболизма, умственного развития, влияет на способность к репродукции. Первые признаки йододефицита:
Если вы или ваши близкие наблюдаете эти симптомы, рекомендовано обратиться к врачу. Ведь к сожалению в домашних условиях выявить йододефицит невозможно. Хотя в интернете можно встретить способ с помощью пятипроцентного раствора йода. Согласно ему, необходимо нарисовать с помощью ватной палочки сетку на коже, дать ей высохнуть и понаблюдать за тем, как быстро рисунок исчезнет.
Мы попросили прокомментировать данный способ врача общей практики, кардиолога Дениса Прокофьева.
Хотите узнать, что нужно добавить в рацион, чтобы восполнить нехватку йода в организме? Читайте в нашей статье.