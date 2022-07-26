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2 часа назад

Можно ли без анализов выявить дефицит йода в организме

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Йододефицит – опасное для организма человека состояние. Часто оно сопровождается упадком сил, бессонницей. Несбалансированное питание – всего лишь одна из причин возникновения нехватки йода. Можно ли проверить самостоятельно, достаточно ли этого микроэлемента в организме? Расскажет “Рамблер”.

Можно ли без анализов выявить дефицит йода в организме
Фото: flickr.comflickr.com

Йод – это жизненно необходимый элемент. Он участвует в процессе метаболизма, умственного развития, влияет на способность к репродукции. Первые признаки йододефицита:

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  • снижение иммунитета,
  • избыточный вес,
  • гипотония (снижение артериального давления),
  • отечность,
  • нарушение менструального цикла,
  • ухудшение эмоционального фона,
  • апатия.

Если вы или ваши близкие наблюдаете эти симптомы, рекомендовано обратиться к врачу. Ведь к сожалению в домашних условиях выявить йододефицит невозможно. Хотя в интернете можно встретить способ с помощью пятипроцентного раствора йода. Согласно ему, необходимо нарисовать с помощью ватной палочки сетку на коже, дать ей высохнуть и понаблюдать за тем, как быстро рисунок исчезнет.

Мы попросили прокомментировать данный способ врача общей практики, кардиолога Дениса Прокофьева.

Дело в том, что полоска, которую рисуют на коже, не даст вам никаких референтных значений, и ориентироваться по ней нельзя. А то, что йод проходит через кожу – это водный раствор, это абсолютно нормально и ничего феноменального здесь нет. Это не показатель ничего. Уменьшение йода может быть обусловлено разными факторами. Например, уменьшение йода в рационе питания, изменение метаболизма йода, влияние проблем, связанных с щитовидной железой. Также есть и повышение концентрации йода. Оно может быть связано с избытков йода в питании, изменением метаболизма, проблемами с щитовидной железой и таким фактором, как радиоактивное заражение.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Хотите узнать, что нужно добавить в рацион, чтобы восполнить нехватку йода в организме? Читайте в нашей статье.

Народная медицина,
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