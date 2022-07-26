Что есть, чтобы защитить щитовидную железу

Сбалансированное питание играет важную роль в функционировании щитовидной железы. Благодаря ему организм получает множество микроэлементов и витаминов, необходимых для всех видов деятельности органа. Однако даже на фоне правильного и разнообразного питания остается высокая вероятность столкнуться с дефицитом йода, особенно в эндемичных районах. Как питаться, чтобы щитовидка была в порядке, “Рамблеру” рассказала Фатима Кульчиева, врач-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики клиники МЕДСИ.

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Множество микроэлементов, а также витаминов принимают участие в работе щитовидной железы. Среди них йод, селен, цинк, магний, медь, хром, железо, витамины В6 и В12. Йод является основным субстратом, из которого клетки щитовидной железы синтезируют гормоны, и никакой другой элемент не может его заменить. Остальные микроэлементы и витамины частично на разных этапах влияют на процессы образования гормонов и синтез ферментов, участвующих в многоуровневом этапе их синтеза и влияния их эффектов на организм.

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В связи с полученными статистическими данными введены государственные программы по йодированию соли для профилактики дефицита йода у населения. Пять грамм йодированной соли в сутки достаточно для предотвращения развития дефицита у большинства людей. Следует помнить о снижении концентрации йода в соли при термической обработке во время приготовления пищи и при нарушении правил ее хранения.

Кульчиева Фатима Тамерлановна Врач-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики клиники МЕДСИ, эксперт телеканала «Доктор»

Полезными продуктами питания с позиций функционирования щитовидной железы можно считать морепродукты, морскую капусту, сушеные грибы, фейхоа, йодированную соль. Так как в них содержится большое количество йода, по сравнению с другими продуктами. Кроме того, морская рыба богата микроэлементами (магний, фосфор, кальций, марганец, цинк, фтор, медь) и витаминами (А, Е, К и D), которые также участвуют в работе щитовидной железы и других органов человека.

При адекватном употреблении продуктов питания и сбалансированной диете практически невозможно навредить деятельности щитовидной железы. Однако имеются данные о негативном влиянии соевых продуктов на выработку гормонов щитовидной железы, а также овощей семейства крестоцветных (брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста) в сыром виде, которые также могут снижать синтез гормонов.