Врач рассказал о вреде банок и горчичников

Клинический психолог, педиатр и иммунолог Валентин Шишкин рассказал об опасностях традиционных методов лечения, вроде банок и горчичников. Подробностями медик поделился в интервью для "Доктора Питера".

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По словам Шишкина, многие врачи до сих пор в своих методах лечения используют горчичники, банки, синюю лампу и многое другое. Однако все это уже давно нуждается в замене.