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4 часа назад

Врач рассказал о вреде банок и горчичников

Мария Иглина

Клинический психолог, педиатр и иммунолог Валентин Шишкин рассказал об опасностях традиционных методов лечения, вроде банок и горчичников. Подробностями медик поделился в интервью для "Доктора Питера".

Врач рассказал о вреде банок и горчичников
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам Шишкина, многие врачи до сих пор в своих методах лечения используют горчичники, банки, синюю лампу и многое другое. Однако все это уже давно нуждается в замене.

Так, горчичники при лечении простуды сильно уступают по эффективности новым медикаментозным средствам. А прогревающая синяя лампа опасна для лечения вирусных инфекций, поскольку прогревание только усиливает воспаление и тормозит работу иммунной системы. Что же касается банок, то, по мнению врача, они опасны, если у человека высокая температура или есть гнойные очаги воспаления.

Ранее врач рассказала, когда нельзя применять антибиотики.

Народная медицина,
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