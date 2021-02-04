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Блогер показал необычный способ вернуть обоняние за несколько дней 

Даня Виттиг 22 часа назад
Блогер показал способ быстро вернуть обоняние
Фото: depositphotos.com
Блогер из Канады Кемар Гэри Лалор показал необычный способ, как восстановить обоняние после COVID-19 за несколько дней. Видео он поделился в TikTok.
Мать мальчика рассказала ему ямайский рецепт, который помогает вернуть способность чувствовать вкус и запах. Для ритуала понадобится апельсин и коричневый сахар.
Фрукт надо пожарить на открытом огне, пока корка не станет черной. Затем апельсин нужно очистить от корки, положить в миску и добавить к нему от двух до пяти ложек коричневого сахара.
Многие пользователи написали в комментариях, что способ сработал. Корреспондентка BuzzFeed заинтересовалась данным способом, однако он ей не помог, зато помог ее парню.
Доктор из Великобритании Каран Раджан объяснил, что жарка апельсина может работать как своеобразная «обонятельная тренировка».
Ранее "Рамблер" сообщал, как понять, что у вас не хватает витамина D.
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Народная медицина , COVID-19
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