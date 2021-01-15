Как хозяйственным мылом вывести папилломы 

Появление папиллом можно распознать по объемным образованиям на коже в форме сосочка, шишки или бугорка. Расположение бывает хаотичным: на руках, пальцах, ступнях, шее, лице и др. Размеры варьируются от крошечных до больших, а цвет — от телесного до коричневого.

Некоторые интересуются методами удаления папиллом и кондилом ввиду их неэстетичности. Другие не обращают внимания, так как не испытывают ощутимого дискомфорта. В любом случае от новообразований нужно избавляться, поскольку со временем они могут стать злокачественными.