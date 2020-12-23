Какая еда поможет восстановить печень

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Полезная еда для печени и продукты для ее восстановления 

Диана Товсепова 2 часа назад
Печень по праву считается одним из самых важных органов. Дело в том, что именно она избавляет организм от токсинов и работает как самый главный фильтр организма.
Поэтому следует внимательно следить за ее здоровьем, особенно в новогодние праздники, когда нагрузка на нее так велика. Смотрите видео, чтобы узнать, какие продукты облегчат работу печени, помогут ей быстро восстановиться, защитят от жировых отложений и снизят риск развития опасных заболеваний.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как понять, что печень больна, если она не болит.
Народная медицина , Видео
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