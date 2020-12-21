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Как понять, что печень больна, если она не болит 

Даня Виттиг 6 часов назад
Как понять, что печень больна, если она не болит
Фото: depositphotos.com
Печень — очень важный орган, патологии которого могут никак себя не проявлять. Поэтому большинство симптомов печеночных заболеваний проявляются на поздних стадиях. "Рамблер" выяснил, как определить проблемы с печенью, если она не болит.
Все дело в том, что в печени отсутствуют нервные окончания, которые могли бы сигнализировать о ее состоянии при первых неполадках. Однако о проблемах могут рассказать и другие факторы.
Например, если у вас появились темные круги под глазами, кожа и белки глаз отдают желтизной, появляется отечность и пигментные пятна — стоит обратиться к врачу.
Признаки больной печени у женщин проявляются в виде сосудистых звездочек, зуда и появления сыпи. У мужчин при этом наблюдается образование частичное или полное облысение.
Также стоит обратить внимание и на другие признаки, среди которых резкий запах пота, изменение окраски мочи, ощущение тяжести и общей усталости, образование налета на боковых частях языка, резкий набор или сброс веса.
Большинство не предполагают, что зубная боль также может связана с работой внутренних органов. Если боль в зубах возникает системно, стоит не только лечить кариес, но и провести полное обследование организма.
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