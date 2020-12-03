Названы самые доступные способы поднять иммунитет

Врач-терапевт Ольга Бурлакова назвала самый доступный и действенный способ поддержать иммунитет. Об этом она заявила в беседе с изданием NEWS.ru

По словам медика, самый бюджетный и эффективный метод повышения иммунитета — это употребление напитка с кислыми ягодами.

Подойдет брусника, облепиха, лимон, рябина, калина. Чтобы приготовить такое средство, врач советует положить ингредиент в банку и растолочь.

Чтобы меньше болеть, следует выпивать по 30 миллилитров жидкости на килограмм веса.

Также, по мнению врача, укрепить иммунитет реально и настойкой прополиса — им нужно орошать рот и нос, но больше всего пользы будет от свечей с этим веществом.

"Поддержать иммунитет также поможет маточное молочко. Ведь это кладезь питательных веществ. Его можно найти в жидком виде, в таблетках, а также в виде мумиё. При этом нужно понимать, что существует большая вероятность наткнуться на подделку. Лучше приобретать маточное молочко на Алтае",

— сказала врач.