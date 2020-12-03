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Названы самые дешевые и эффективные способы поднять иммунитет 

Стелла Шмель 14 часов назад
Названы самые доступные способы поднять иммунитет
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт Ольга Бурлакова назвала самый доступный и действенный способ поддержать иммунитет. Об этом она заявила в беседе с изданием NEWS.ru.
По словам медика, самый бюджетный и эффективный метод повышения иммунитета — это употребление напитка с кислыми ягодами.
Подойдет брусника, облепиха, лимон, рябина, калина. Чтобы приготовить такое средство, врач советует положить ингредиент в банку и растолочь.
Чтобы меньше болеть, следует выпивать по 30 миллилитров жидкости на килограмм веса.
Также, по мнению врача, укрепить иммунитет реально и настойкой прополиса — им нужно орошать рот и нос, но больше всего пользы будет от свечей с этим веществом.

"Поддержать иммунитет также поможет маточное молочко. Ведь это кладезь питательных веществ. Его можно найти в жидком виде, в таблетках, а также в виде мумиё. При этом нужно понимать, что существует большая вероятность наткнуться на подделку. Лучше приобретать маточное молочко на Алтае",

— сказала врач.
Ранее "Рамблер" писал, что Комаровский разнес народные советы против COVID-19.
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Народная медицина , Ольга Бурлакова
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