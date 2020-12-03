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Комаровский разнес народные советы против COVID-19 

Стелла Шмель 2 часа назад
Комаровский разнес народные советы против COVID-19
Фото: @uakomar
Врач и телеведущий Евгений Комаровский был крайне возмущен некоторыми народными средствами против коронавируса. Об этом он рассказал в своем новом интервью для интервью Politeka Online, которое можно посмотреть на Youtube.
Комаровский отметил, что перечисленные рекомендации говорят о том, что люди, которые их раздают, обладают "пещерным уровнем" знаний о медицине.
Врач привел в пример совет смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. Также его возмутил совет дышать над спиртом или самогонкой.
Помимо бесполезных и, порой, опасных, советов, медик отметил любовь народа к бессмысленной покупке лекарств, которые никак не помогают в защите от коронавируса.
Также Комаровский рассказал, что пациенты с недоверием относятся к тем медикам, которые не выписывают антибиотики.
Ранее "Рамблер" писал, что перечислены возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.
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Коронавирус , Евгений Комаровский
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