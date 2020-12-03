Комаровский разнес народные советы против COVID-19 

Врач и телеведущий Евгений Комаровский был крайне возмущен некоторыми народными средствами против коронавируса. Об этом он рассказал в своем новом интервью для интервью Politeka Online, которое можно посмотреть на Youtube.

Комаровский отметил, что перечисленные рекомендации говорят о том, что люди, которые их раздают, обладают "пещерным уровнем" знаний о медицине.

Врач привел в пример совет смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. Также его возмутил совет дышать над спиртом или самогонкой.

Помимо бесполезных и, порой, опасных, советов, медик отметил любовь народа к бессмысленной покупке лекарств, которые никак не помогают в защите от коронавируса.

Также Комаровский рассказал, что пациенты с недоверием относятся к тем медикам, которые не выписывают антибиотики.