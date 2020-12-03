Перечислены побочные эффекты вакцинации от COVID-19

Стало известно, какие побочные эффекты могут проявляться у людей после введения вакцины "Спутник V". Почти каждый десятый пациент может ощутить жар, озноб, слабость или тошноту. Так говорится в памятке с рекомендациями, которую раздают в Москве, сообщает РИА Новости

В памятке сказано также, что в большинстве случаев прививка переносится пациентами хорошо, но если возникло недомогание, то нет причин для паники — это индивидуальная реакция организма на введение вакцины.

При проявлении слабости, усталости и тошноты рекомендуется снизить уровень активности.

"При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача",

— говорится в памятке.

Боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины проявляются у 4,7% пациентов. В данном случае рекомендуют принять средство против аллергии.