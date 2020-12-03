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Перечислены возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 

Стелла Шмель 2 часа назад
Перечислены побочные эффекты вакцинации от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Стало известно, какие побочные эффекты могут проявляться у людей после введения вакцины "Спутник V". Почти каждый десятый пациент может ощутить жар, озноб, слабость или тошноту. Так говорится в памятке с рекомендациями, которую раздают в Москве, сообщает РИА Новости.
В памятке сказано также, что в большинстве случаев прививка переносится пациентами хорошо, но если возникло недомогание, то нет причин для паники — это индивидуальная реакция организма на введение вакцины.
При проявлении слабости, усталости и тошноты рекомендуется снизить уровень активности.

"При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача",

— говорится в памятке.
Боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины проявляются у 4,7% пациентов. В данном случае рекомендуют принять средство против аллергии.
Ранее "Рамблер" писал, что аномальное течение COVID-19 описал медик.
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Коронавирус , РИА Новости
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