Аномальное течение COVID-19 описал медик 

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал, каким может быть аномальное течение коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в разговоре с "Лентой.ру".

Он сообщил, что у части пациентов, высокая температура, после непродолжительного периода, резко понижается и какое-то время держится ниже нормы.

"Они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже. То есть во время самого заболевания, если легкая форма ковида, у некоторых температура ниже нормы держится",

— рассказал врач.

Болибок сообщил, что во время болезни сбивается регуляция обмена веществ в организме.