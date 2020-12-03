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Аномальное течение COVID-19 описал медик 

Стелла Шмель 4 часа назад
Аномальное течение COVID-19 описал медик
Фото: depositphotos.com
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал, каким может быть аномальное течение коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в разговоре с "Лентой.ру".
Он сообщил, что у части пациентов, высокая температура, после непродолжительного периода, резко понижается и какое-то время держится ниже нормы.

"Они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже. То есть во время самого заболевания, если легкая форма ковида, у некоторых температура ниже нормы держится",

— рассказал врач.
Болибок сообщил, что во время болезни сбивается регуляция обмена веществ в организме.
Ранее "Рамблер" писал, в каком случае нужно вызывать скорую при COVID19.
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Коронавирус , Владимир Болибок , Lenta.ru
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