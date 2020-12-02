В каком случае нужно вызывать скорую при COVID 

У многих людей коронавирус протекает бессимптомно или в легкой форме. Однако его коварство заключается в том, что в любой момент у человека могут появиться осложнения. В первую очередь вирус поражает дыхательную систему, поэтому осложнения не всегда заметны. "Рамблер" рассказывает, в каких случаях при коронавирусе нужно звонить скорую, чтобы начинать амбулаторное лечение и не терять время.

Врачи, которые с весны работают с коронавирусом, говорят о том, что он очень коварен. Человек может приехать в больницу с небольшой температурой, а на следующий день уже попасть в реанимацию с поражением легких.

Одышка

Один из наиболее явных признаков поражения легких — одышка. Если человек раньше не испытывал трудностей с дыханием, а они появились внезапно, то необходимо вызывать скорую. В таком случае, симптом может означать, что коронавирус дал осложнения на легкие. До приезда скорой необходимо лежать на животе — всех пациентов в реанимации кладут на живот, чтобы им было легче дышать.

Высокая температура

Если у человека резко и внезапно поднимается высокая температура, то это говорит о воспалительном процессе в организме. Также на высокую температуру указывает озноб, повышенное потоотделение и сильная жажда. До приезд бригады врачей человека с температурой необходимо обтереть мокрым полотенцем и положить прохладное полотенце на лоб. Важно не давать больному укутываться — дайте легкую пижаму и накройте его простыней без одеяла. В ином случае нарушается терморегуляция организма.

Вы в группе риска

Для пациентов в группе риска крайне важно вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Если у вас коронавирус и вы чувствуете ухудшение состояния, лучше вызвать скорую. Дело в том, что вирус может обострить хронические заболевания, с которыми вам поможет только специализированная бригада врачей. Осложнения от COVID распространяются не только на легкие, поэтому нужно быть начеку.