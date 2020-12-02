Напиток от кашля оказался ключом к долголетию 

Напиток для лечения кашля оказывает положительное влияние на факторы, от которых зависит долголетие. Об этом пишет Food.news.

Речь о чае из фенхеля. По словам специалистов, этот напиток очень полезен для здоровья, так как в нем содержится большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов.

Из-за мощных антибактериальных и противогрибковых свойств, фенхелевый чай поддерживает функционирование иммунной системы, помогает предотвратить простуду, грипп и кашель.

Кроме того, напиток способствует выведению токсинов из организма. При регулярном употреблении такой чай предотвращает возникновение камней в почках и помогает здоровому функционированию печени.

В напитке содержится высокий уровень железа, меди, а также калия, который положительно влияет на сердце и снижает риск инсульта.