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Напиток от кашля оказался ключом к долголетию 

Анна Арсеньева 12 часов назад
Напиток от кашля оказался ключом к долголетию
Фото: Рамблер
Напиток для лечения кашля оказывает положительное влияние на факторы, от которых зависит долголетие. Об этом пишет Food.news.
Речь о чае из фенхеля. По словам специалистов, этот напиток очень полезен для здоровья, так как в нем содержится большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов.
Из-за мощных антибактериальных и противогрибковых свойств, фенхелевый чай поддерживает функционирование иммунной системы, помогает предотвратить простуду, грипп и кашель.
Кроме того, напиток способствует выведению токсинов из организма. При регулярном употреблении такой чай предотвращает возникновение камней в почках и помогает здоровому функционированию печени.
В напитке содержится высокий уровень железа, меди, а также калия, который положительно влияет на сердце и снижает риск инсульта.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа специя, снижающая риск диабета.
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Народная медицина , Долголетие
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