5 причин возникновения стоматита 

Ролик рассказывает о причинах появления стоматита. Стоматит — это малоприятное явление, с которым сталкивался почти каждый. При этом заболевании на слизистой рта образуются воспалённые участки, которые долго заживают. Механизм возникновения стоматита пока не вполне ясен учёным, однако бороться с ним нужно. Если и вас затронула эта проблема, то используйте проверенные народные средства, чтобы облегчить состояние и ускорить излечение.