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5 причин возникновения стоматита 

Елена Красовская 6 часов назад
Ролик рассказывает о причинах появления стоматита. Стоматит — это малоприятное явление, с которым сталкивался почти каждый. При этом заболевании на слизистой рта образуются воспалённые участки, которые долго заживают. Механизм возникновения стоматита пока не вполне ясен учёным, однако бороться с ним нужно. Если и вас затронула эта проблема, то используйте проверенные народные средства, чтобы облегчить состояние и ускорить излечение.
Ранее «Рамблер» узнал про 10 крутых способов быстро заснуть и выспаться.
Народная медицина , Видео
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