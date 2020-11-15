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10 крутых способов быстро заснуть и выспаться

Елена Красовская
15 ноября 2020
Ролик раскроет секрет, как быстро засыпать и высыпаться за небольшой промежуток. Сон - важнейшая составляющая здоровья, хотя многие относятся к ночному отдыху без должного внимания. Часто люди не замечают небольшой недосып, но потом начинают жаловаться на усталость, невнимательность, медлительность. Оказывается, именно недостаток сна провоцирует эти малоприятные явления. Как же научиться моментально засыпать и быстро просыпаться? Ответы ищите в видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал званы привычки, ведущие к глухоте  Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://doctor.rambler.ru/healthylife/45219088/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Ранее «Рамблер» рассказывал, что названы привычки, ведущие к глухоте.
ЗОЖ,Видео,
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