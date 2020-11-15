10 крутых способов быстро заснуть и выспаться

Ролик раскроет секрет, как быстро засыпать и высыпаться за небольшой промежуток. Сон - важнейшая составляющая здоровья, хотя многие относятся к ночному отдыху без должного внимания. Часто люди не замечают небольшой недосып, но потом начинают жаловаться на усталость, невнимательность, медлительность. Оказывается, именно недостаток сна провоцирует эти малоприятные явления. Как же научиться моментально засыпать и быстро просыпаться? Ответы ищите в видео.