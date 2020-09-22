Россиян предупредили об опасностях народных средств

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о возможных последствиях использования народных средств для лечения различных заболеваний. Об этом он поведал в ходе эфира на телеканале "Россия 1".
Специалист напомнил, что неверное использование марганцовки может иметь тяжелые последствия:
"Сколько ожогов марганцовкой, сколько выжженных глаз",
— заявил Мясников, говоря об использовании этого средства на слизистых оболочках.
Также врач напомнил, что перекись водорода годится исключительно для наружного применения — не стоит полоскать этим средством горло или наносить на слизистые.
Он рассказал, что ингаляция над паром от кастрюли с вареной картошкой может быть опасна, так как тоже может вызвать ожоги слизистой. Мясников подчеркнул, что последствия могут быть крайне неприятными.
Лечение травами, по мнению специалиста, тоже сомнительный способ победить болезнь и может быть опасно, если травы неправильно собраны и высушены.
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