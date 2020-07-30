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Как быстро справиться с зудом от укуса комара 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите ролик и узнайте, как быстро избавиться от зуда после укуса комара. Эти назойливые насекомые — самая большая неприятность летних месяцев. Зуд после укуса вызывает раздражение, а если не удержаться и расчесать место, то можно заработать долго не заживающую рану. Справиться с зудом поможет одно старинное средство, сейчас незаслуженно забытое. Видео расскажет о способе, которым пользовались ещё наши бабушки.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что врачи назвали напиток, тормозящий рост раковых клеток.
Народная медицина , Видео
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