Как быстро справиться с зудом от укуса комара 

Смотрите ролик и узнайте, как быстро избавиться от зуда после укуса комара. Эти назойливые насекомые — самая большая неприятность летних месяцев. Зуд после укуса вызывает раздражение, а если не удержаться и расчесать место, то можно заработать долго не заживающую рану. Справиться с зудом поможет одно старинное средство, сейчас незаслуженно забытое. Видео расскажет о способе, которым пользовались ещё наши бабушки.