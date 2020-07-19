Врачи назвали напиток, препятствующий раку

Многие врачи отмечают высокоэффективные свойства куркумы в борьбе с раковыми клетками. Так, онколог Иван Карасев считает, что куркума обладает противовоспалительным эффектом и препятствует развитию онкологических заболеваний.

«Куркума останавливает процесс ангиогенеза и стимулирует апоптоз (гибель) раковых клеток», — считает Карасев.

Онколог ссылается на лабораторные исследования, доказывающие, что эта специя снижает процесс роста опухолейусиливает эффект химиотерапии.

По словам врача, куркума хорошо усваивается, если смешать ее с черным перцем. Так, рекомендуется употреблять в сутки лишь чайную ложку этой специи. При этом куркуму лучше покупать органическую.

«Отмечу такой момент, покупая дешевую куркуму в магазине, вы получаете примерно 20% чистого продукта из 100%. Куркуму лучше брать органическую», — рассказал Иван Карасев.

Онколог рассказал, что куркуму можно использовать для приготовления полезного утреннего напитка.

Так, в стакан теплой воды следует добавить кусочек имбиря, половину лимона, щепотку черного перца, чайную ложку меда и столько же куркумы. Ингредиенты должны быть смешаны в измельченном виде (бледером, соковыжималкой или просто мелко нарезаными). Всю эту массу над будет залить кипяченной водой и пить как витаминный коктейль.