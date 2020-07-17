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Врач назвала реальный способ справиться с сонливостью на работе 

Диана Товсепова 5 часов назад
Врач назвала реальный способ побороть сон на работе
Фото: depositphotos.com
Побороть сонливость на работе реально можно с помощью физической нагрузки. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова.
Врач объяснила, что с помощью физической активности человек может быстро и эффективно простимулировать организм — повысить уровень кортизола, снизив при этом уровень стресса.
Еще одним способом справиться с этой проблемой Павлова назвала питьевую воду.
«Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности», — объяснила она.
Однако врач назвала самым разумным способом борьбы с сонливостью нормализацию своего режима сна.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что может заменить снотворное при бессоннице.
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Народная медицина , МГУ
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