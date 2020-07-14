Что может заменить снотворное при бессоннице 

Бессонница — регулярное нарушение сна. Как правило, прежде чем пойти к специалисту, многие начинают пить снотворные препараты, но это не самый лучший метод. «Рамблер» расскажет, чем можно заменить таблетки от бессонницы.

Открыть глаза

Принято считать, что сон приходит быстрее, если лежать с закрытыми глазами. Но иногда следует пойти от обратного — выбрать в комнате какой-нибудь предмет и задержать на нем взгляд, ни о чем не думая.

Монотонные звуки

Это может быть все, начиная от стрелки часов до мелодичной музыки. Стоит сконцентрироваться на звуке, чтобы уснуть.

Теплая ванна

Перед сном попробуйте принять теплую ванну. Если она будет с солью и пеной, то вообще отлично. Это поможет вам расслабиться и быстрее уснуть.

Травяные чаи

Отвары прекрасно помогают в тех случаях, если бессонница вызвана нервным напряжением. Чай можете выбрать на свой вкус, например, ромашковый или лавандовый.

Гимнастика

Не стоит делать перед сном интенсивные упражнения. А вот йога или растяжка — лучшие друзья при борьбе с бессонницей. Они помогут расслабить мышцы и успокоить ум.

Если все вышеперечисленные методы вам не помогают, то смело направляйтесь к врачу. Возможно бессонницу провоцируют стрессы или глубокие переживания, которые надо проработать с психологом.