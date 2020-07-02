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Назван лучший напиток для гипертоников 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Врачи рассказали, какой напиток помогает снизить высокое давление у гипертоников. Об этом пишет издание Express.
Так, медики порекомендовали людям с гипертонией на завтрак пить вишневый сок. 60 мл напитка могут снизить систолическое кровяное давление на целых 7 мм рт.ст.
По словам диетолога Сары Брюэр, дело в том, что вишневый сок богат антиоксидантами — полифенолами, которые помогают расширить кровеносные сосуды и улучшить их эластичность.
Давление снижается довольно быстро — примерно через полчаса после употребления. Такой эффект может продержаться до восьми часов, убеждены врачи.
Ранее "Рамблер" рассказывал, чем опасно злоупотребление водой.
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