Чем опасно злоупотребление водой 

Медики и адепты здорового образа жизни не перестают повторять: в день человеку необходимо выпивать, как минимум, два литра воды. Она необходима нам для хорошего пищеварения, красивой кожи и быстрого метаболизма.

Однако немногие упоминают о том, что злоупотребление водой может навредить здоровью. Как именно? Выяснял "Рамблер".

В большинстве случаев вода действительно благоприятно влияет на организм человека. Но если вы пьете воду, даже когда не чувствуете жажды, — последствия могут быть крайне серьезными. К примеру, чрезмерное употребление жидкости на протяжении долгого времени может привести к проблемам с почками. Причем произойти это может даже в случае, когда человек был абсолютно здоров.

Если же пациент уже сталкивался с недугами почек или сердца, лишняя жидкость в организме может спровоцировать отеки, а в запущенных случаях и вовсе гипертонический кризис. Все дело в том, что вместе с водой из организма вымываются важные соли, в частности соли натрия и кальция, которые необходимы для здорового сердца. Именно поэтому стоит избавиться от заблуждения, что вода не способна навредить.

Но вместе с тем, следует подчеркнуть, — в жару или во время занятий спортом человеку просто необходимо выпивать больше воды, чем обычно. Жидкость поможет защитить организм от перегрева и обезвоживания.