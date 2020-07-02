Врач рассказал о пользе крапивы 

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, чем полезна крапива. Об этом он поговорил с радио Sputnik.

По словам врача, крапива может помочь справиться с депрессией и усталостью, а также повысить иммунитет. В ней содержится много биоактивных веществ, в том числе флавоноиды, витамины B9 и С. Это хорошо для обмена веществ.

"Крапива может быть фактором, стимулирующим иммунитет и регенерацию клеток", — сказал медик.

Михаил Гинзбург рассказал, что из-за дефицита витамина В9 у многих возникают болезни сердца, депрессия и анемия. Поэтому врач порекомендовал употреблять в пищу крапиву. Ее могут есть практически все, кроме людей с проблемами ЖКТ.