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Врач рассказал о пользе крапивы 

Анастасия Иванова 18 часов назад
Врач рассказал о пользе крапивы
Фото: depositphotos.com
Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, чем полезна крапива. Об этом он поговорил с радио Sputnik.
По словам врача, крапива может помочь справиться с депрессией и усталостью, а также повысить иммунитет. В ней содержится много биоактивных веществ, в том числе флавоноиды, витамины B9 и С. Это хорошо для обмена веществ.
"Крапива может быть фактором, стимулирующим иммунитет и регенерацию клеток", — сказал медик.
Михаил Гинзбург рассказал, что из-за дефицита витамина В9 у многих возникают болезни сердца, депрессия и анемия. Поэтому врач порекомендовал употреблять в пищу крапиву. Ее могут есть практически все, кроме людей с проблемами ЖКТ.
"Может быть, надо быть осторожнее при заболеваниях желудка, вроде гастрита или язвенной болезни".
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Народная медицина , Михаил Гинзбург , ИА Sputnik
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