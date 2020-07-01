«Мушки» перед глазами: что это на самом деле 

Многие наверняка замечали, как в глазах плавают какие-то непонятные полупрозрачные объекты, словно убегающие от взгляда. Неофициально их называют «мушками». «Рамблер» расскажет об этом явлении подробнее.

Их называют стекловидными помутнениями или миодезопсией. Это мельчайшие частицы, которые находятся внутри глаза в стекловидном теле. Наш мозг их часто не замечает, однако если посмотреть на что-то светлое и яркое, например, на небо или белую стену, «мушки» сразу же проявляются. Также они могут появиться после того, как человек испытает сильный стресс или физические нагрузки.

Однако в некоторых случаях мелькание «мушек»» перед глазами — симптом очень серьезных проблем в организме:

Остеохондроз шейного отдела позвоночника — происходит из-за нарушения нормального кровяного давления в позвоночных артериях, которые должны снабжать мозг кровью.

Анемия — во время анемии почти беспрерывно происходит мелькание белых «мушек» перед глазами.

Дефицит магния.

Черепно-мозговая травма.

И многие другие.

Если «мушки» появляются очень редко и на короткое время, то они не представляют опасности. Но если они проявляются часто, то следует проверить зрение, а также сердце и мозговое кровообращение.