Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мушки» перед глазами: что это на самом деле 

Анастасия Иванова 7 часов назад
«Мушки» перед глазами: что это на самом деле
Фото: depositphotos.com
Многие наверняка замечали, как в глазах плавают какие-то непонятные полупрозрачные объекты, словно убегающие от взгляда. Неофициально их называют «мушками». «Рамблер» расскажет об этом явлении подробнее.
Их называют стекловидными помутнениями или миодезопсией. Это мельчайшие частицы, которые находятся внутри глаза в стекловидном теле. Наш мозг их часто не замечает, однако если посмотреть на что-то светлое и яркое, например, на небо или белую стену, «мушки» сразу же проявляются. Также они могут появиться после того, как человек испытает сильный стресс или физические нагрузки.
Однако в некоторых случаях мелькание «мушек»» перед глазами — симптом очень серьезных проблем в организме:
  • Остеохондроз шейного отдела позвоночника — происходит из-за нарушения нормального кровяного давления в позвоночных артериях, которые должны снабжать мозг кровью.
  • Анемия — во время анемии почти беспрерывно происходит мелькание белых «мушек» перед глазами.
  • Дефицит магния.
  • Черепно-мозговая травма.
  • И многие другие.
Если «мушки» появляются очень редко и на короткое время, то они не представляют опасности. Но если они проявляются часто, то следует проверить зрение, а также сердце и мозговое кровообращение.
Видео дня. Когда подходит йод, а когда - зеленка
Комментарии 2
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ
Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ
Найден главный способ прожить долго
Найден главный способ прожить долго
Хирурги удалили проросшие из ребер младенца опухоли
Хирурги удалили проросшие из ребер младенца опухоли
Китай сомневается, что коронавирус возник у них
Китай сомневается, что коронавирус возник у них
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как справиться с болью в шее
02:28
Как справиться с болью в шее
Болезни и лекарства
Чем опасна железодефицитная анемия
02:42
Чем опасна железодефицитная анемия
Болезни и лекарства ЗОЖ
Когда подходит йод, а когда — зеленка
00:54
Когда подходит йод, а когда — зеленка
ЗОЖ
Как победить шейный остеохондроз
02:36
Как победить шейный остеохондроз
Болезни и лекарства ЗОЖ
На какие болезни намекают трещины на пятках
04:21
На какие болезни намекают трещины на пятках
ЗОЖ
Что делать, если вас укусила оса или пчела
04:41
Что делать, если вас укусила оса или пчела
ЗОЖ
Врач рассказал, как секс влияет на здоровье
02:18
Врач рассказал, как секс влияет на здоровье
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение