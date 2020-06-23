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Как помочь себе при боли в коленях 

Елена Красовская 11 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как избавиться от боли в коленях. Эта неприятность чаще досаждает пожилым, но и в молодом возрасте боль в коленях тоже возникает. Виной тому могут быть заболевания суставов, чрезмерная физическая нагрузка, нехватка микроэлементов. Но в любом случае игнорировать болезненные ощущения не следует. Лучше всего выяснить причину боли у врача, но пока вы ждёте приёма, можно облегчить состояние с помощью медового массажа.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какие народные средства помогут вылечить кашель.
Народная медицина , Видео
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