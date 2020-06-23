Как помочь себе при боли в коленях 

Смотрите видео и узнайте, как избавиться от боли в коленях. Эта неприятность чаще досаждает пожилым, но и в молодом возрасте боль в коленях тоже возникает. Виной тому могут быть заболевания суставов, чрезмерная физическая нагрузка, нехватка микроэлементов. Но в любом случае игнорировать болезненные ощущения не следует. Лучше всего выяснить причину боли у врача, но пока вы ждёте приёма, можно облегчить состояние с помощью медового массажа.