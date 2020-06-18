Какие народные средства помогут вылечить кашель 

У кашля, как известно, достаточно много видов и такое же количество причин. Рефлекс у человека срабатывает, когда кашлевой центр получает информацию о раздражении и соответствующе реагирует. "Рамблер" разбирается, какие народные средства могут помочь в борьбе с кашлем.

болезнетворные микроорганизмы,

пыль,

сухой или холодный воздух,

некоторые заболевания ЖКТ,

химические вещества,

кусочки пищи,

аномалии развития гортани, трахеи, голосовых связок,

слизь из носовых путей. Прежде всего, обозначим причины, в связи с которыми у человека срабатывает данная защитная реакция:

Притом кашель — лишь симптом, который говорит о протекании в организме патологического процесса, которым может быть как безобидная реакция, так и онкозаболевание.

Впрочем, остановимся на наиболее популярном факторе возникновения кашля — простуде.

Сухой кашель мучителен для пациента: у человека могут возникать режущие боли в горле и груди. Данный вид (непродуктивный) соответствует начальной стадии простуды и предшествует мокрому кашлю.

Влажный кашель сопровождается выделением мокроты, с которой организм избавляется от патогенных микроорганизмов из дыхательных путей.

Врачи утверждают, что от вида кашля зависит и назначаемое лечение. При сухом кашле важно перевести его во влажный, а при мокром следует применять препараты, разжижающие и улучшающие выход слизи.

Черную редьку. Существует много рецептов овоща, например, смешать морковный сок и сок редьки с добавлением меда. Употреблять по одной столовой ложке каждый час в течение дня.

Корень солодки. 1 ст. ложку измельченной лакрицы залить стаканом кипятка и довести до кипения, дать настояться в течение 2-2,5 часов. Употреблять столовую ложку лекарства перед едой 4-5 раз в день.

Листья мать-и-мачехи. Обычно листья растения смешивают с другими представителями флоры. Например, приготовить отвар, залив кипятком мать-и-мачеху, подорожник и корень солодки в соотношении 2:2:1, чтобы получилась столовая ложка смеси. После процеживания питье применяют дважды в день по полстакана.

Корень имбиря. Натереть 1-2 чайные ложки имбиря на терке, добавить 200-250 г. сахарного песка, разбавить водой и подогреть, периодически помешивая. Как только получится тягучая масса, снять с плиты и употреблять по 0,5 чайной ложки 2-3 раза в день.

Корень алтея. Смешать вместе с листьями мать-и-мачехи в одинаковой пропорции, залить кипятком и настаивать 30 минут. Применять полстакана за полчаса до приема пищи. Для усиленного отхождения мокроты немедикаментозными методами применяют:

Напомним, что народные средства могут конкурировать с медикаментозным лечением. Перед применением знахарских рецептов лучше посоветоваться со специалистом.